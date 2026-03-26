Жена намушка три жени и мъж в София, съобщи СДВР.

Извършителката се издирва. Жертвите са от германски произход.

От Спешна помощ поясниха пред NOVA , че първият сигнал е подаден в 19:29 ч.

Към метростанция „Стадион „Васил Левски” се отправили 2 линейки.

С прободни рани са мъж и жена на около 60-65 г. Двамата са откарани в „Пирогов”.

Около 15 минути по-късно е подаден и втори сигнал, че същата жена намушкала други двама души.

Към спирката на автобусна линия №94 на бул. „Черни връх” са изпратени линейки, които откарали две германки към ВМА.

Пострадалите жени са 27-годишни и са с прободни рани в ръцете и раменете.