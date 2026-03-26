Разследващи от „Икономическа полиция“ задържаха 48-годишен мъж, заподозрян в мащабна инвестиционна измама, ощетила минимум 10 души с над 415 000 евро – около 812 000 лева.

Схемата работела под прикритието на онлайн платформа за „търговия с криптовалути, управлявана от изкуствен интелект“.

Разследващите обявиха, че става дума за престъпна схема, действала чрез фалшива онлайн платформа, обещаваща висока доходност от криптовалути в кратки срокове.

Проверката започнала през лятото на 2025 година и вече е документирала 10 случая на финансови злоупотреби.

Според събраните доказателства зад схемата стои пловдивчанин, който организирал срещи предимно в малки населени места, представяйки се за посредник на „инвестиционна платформа“, която демонстрирал като напълно законна. На присъстващите показвал „растящи печалби“ и ги убеждавал, че могат да печелят между 15 и 20% месечно чрез автоматизирана търговия с криптовалути.

Мъжът използвал комбинация от психологически натиск, демонстрации на фиктивни резултати и ниската финансова култура на жертвите. За да поддържа доверие, изплащал малки суми в брой като „дивиденти“ и поддържал активна комуникация в чат групи.



Когато инвеститорите опитвали да изтеглят средствата си, достъпът до профилите им бил блокиран, а контактът с „посредника“ – прекъсван.

Разследването е установило и механизма на измамата: парите първо се превеждали по банкови сметки – понякога на трети лица, включително роднина на извършителя. След това се обменяли в криптовалута през реални борси, което създавало усещане за легитимност. Накрая средствата се прехвърляли към електронен портфейл на платформата и се превръщали във вътрешни токени без реална стойност, визуализирани като „печалба“ в профилите на потребителите.

Паралелно е установено, че между юни 2022 г. и февруари 2026 г. по личната сметка на задържания са постъпили над 82 000 евро от физически лица, а той самият е внесъл още 136 000 евро.



Изтеглените средства – около 235 000 евро – били използвани за жилище, заем, покупка на имот и лизинг на луксозен автомобил.



Мъжът е задържан. По време на претърсванията на адреси в Пловдив и областта са иззети компютри, телефони и документи, свързани с престъпната дейност.