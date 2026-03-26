Фалшиви съобщения от името на Националната агенция за приходите (НАП) се разпространяват чрез приложението Viber, предупредиха от Агенцията.

Те са изпращани от чуждестранен номер и съдържат линк, който приканва потребителя да го последва, за да си „възстанови“ данък.





Във фалшивото съобщение се казва още, че подател е Министерството на финансите, че данъчната декларация на потребителя е „обработена“ и потребителят трябва да последва линк.





Това е фишинг, с който се цели кражба на лични данни, банкова информация и др., предупреждават от НАП.

Министерство на финансите и НАП не изпращат съобщения, в които е необходимо клиентите да въвеждат банкова информация или лични данни.