На пръв поглед незначителен спор е прераснал в побой в центъра на Бургас. Трима млади украински граждани са задържани от полицията за нападение над мъж.

Инцидентът е станал снощи – на 25 март, около 20:00 часа. В Първо районно управление в Бургас е постъпил сигнал от 43-годишен местен жител, който заявил, че е бил нападнат от трима непознати. Случката се е разиграла в двор между улиците „Лермонтов“ и „Богориди“.

Според първоначалната информация извършителите – украински граждани на 16, 19 и 20 години, които пребивават в България с временна закрила – били употребили алкохол. Те решили да се облекчат на мястото, но мъжът им направил забележка. Тя предизвикала агресия и ситуацията бързо прераснала в побой.

Пострадалият е с лека телесна повреда. Благодарение на бързата реакция на полицията извършителите са установени и задържани, а работата по случая продължава.