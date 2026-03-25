Двама наркоразпространители бяха задържани от полицията в Бургас в к-с "Славейков" само в рамките на половин час днес, съобщи току-що Областната дирекция на МВР.





В ареста за 24-часа са 33-годишен мъж, заловен до бл. 75 в комплекса към 14.00 часа днес. При претърсване на избено помещение в блока криминалистите намерили два сака и чувал с марихуана с общо тегло около 8 кг, както и плик с 80 гр кокаин.



Малко по-късно в района на бл. 19 полицаите от Второ управление на МВР - Бургас спрели за проверка л.а. "Мазда", с бургаска регистрация, управляван от 28 годишен криминално проявен мъж. В колата служителитена реда намерили 100 гр марихуана.



Произходът и доставчиците на наркотиците тепърва ще се изясняват. Разследването продължава.