Жена е загинала, след като е била ударена от влак край Стара Загора.

По първоначалната информация на ОДМВР-Стара Загора - на 25.03.2026г. около 08:30 часа на тел 112 в ОДЧ-Стара Загора е получен сигнал от 53-годишен мъж, началник на пътнически влак, че е ударил човек на жп линията между гарите Змейово и Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип на Първо РУ, който установил, че жена е загинала на място.

Същата е с неустановена самоличност към момента. Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Във влака е имало 9 пътници, които са си тръгнали. На място се извършва оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.