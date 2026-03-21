



Камион с текстил изгоря на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, като пожарът засегна друг тир и сграда на митницата със скъпа апаратура.

Сигнал за инцидента е подаден около 9:20 часа тази сутрин, съобщи началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Свиленград Ивелин Тонев.

Два екипа огнеборци са пристигнали на място. Въпреки усилията им, ремаркето с товара и влекачът са изгорели напълно. Шофьорът на камиона е с леки обгаряния, отказал е да бъде настанен в болница. По първоначални данни причината за възникването на пожара е газова бутилка в кабината на водача, от която е изтекъл пропан-бутан и се е възпламенил.

Пламъците са се прехвърлили върху друг камион, чакащ за обработка на пункта, но той е бил загасен преди огънят да се разрасне. Засегната е и сградата за щателна митническа проверка в близост, която също е с нанесени щети. Там се намира скъпоструваща апаратура за сканиране на товари с рентгенови лъчи, която е била спасена.