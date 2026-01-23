57-годишен мъж от Каблешково опита да избяга с товарния си автомобил, след като полицията в Несебър го хвана, че кара след употреба на алкохол.

На 23 януари около 00.05 ч. на несебърската улица „Иван Вазов“ пред хотел „Сол Несебър“ служители от Районно управление в града извършили проверка на товарен автомобил „Хюндай Санта Фе“ с бургаска регистрация, управляван от 57-годишния мъж. Те установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация 1.08 промила.

Докато служителите оформят документацията на водача, същият след като са свалени регистрационните табели на автомобила, се качва в него и потегля в посока Стария Несебър.

В района до хотел „Котва“ автомобилът е спрян принудително, като 57-годишният му водач е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.