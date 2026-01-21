Измамници използват смяната на лева с евро в нова фишинг схема, която се разпространява през електронната поща.

За това предупредиха официално клиентите си от Пощенска банка (Postbank), но подобна измама може да си приложи и от името на която и да е банка, допълниха експерти по киберсигурност пред “Труд news”.

В случая с Пощенска банка на имейл адреса си потребителите получават съобщения, в които се сочи, че при “миграция на системите към евро” е възникнал технически проблем, довел до дублиране на плащане от клиента.

Измамниците уверяват, че за да бъде възстановена “излишно преведената сума”, е необходимо да се подаде заявка чрез посочен линк. Текстът е придружен от формални извинения и уверения за бързо връщане на сумите, като се създава и впечатлението, че трябва потребителят час по-скоро да оправи нещата.

“Имейлът е фалшив - в него личат правописни и граматически грешки, неясни формулировки и липсва каквато и да е персонализация”, подчертават от банката. Но най-големият риск идва от линка, защото той не води към официален сайт на банката, а към наподобяваща страница, създадена с цел кражба на данни. Там от клиента клиента се изисква да въведе банкови данни, фирмена, лична или друга чувствителна информация.

“При въвеждането им е възможно да станете жертва, най-често на източване на наличните по карта средства. Препоръчително е въобще да не отваряте този линк, а веднага да изтриете съобщението”, пишат още от Пощенска банка.

Фишинг (от англ. - риболов) схемата е класическа за достъп до парите на всеки, който се хване на въдицата. Опасното е, че се прилага в мътни води, докато българите се притеснени от превалутирането.

Експертите по киберсигурност напомниха, че от никоя банка не изискват по имейл потвърждение на пароли или данни за карти, нито насочват клиентите си към външни линкове или прикачени файлове.