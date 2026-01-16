Инкасо автомобил е бил обран в Ихтиман. Двама мъже са атакували гардовете и са отнели значима сума - към 60 000 евро, като сумата тепърва ще бъде уточнена.

Обирджиите са избягали с кола, но полицията бързо е влязла в следите им и след кратко преследване ги е заловила в района на гарата на града.

Отнетите пари са открити, огледите и следствените действия на терен продължават.