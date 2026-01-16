Трима души пострадаха при катастрофа на пътя от вилно селище Изворище към бургаския кв. „Банево“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 15 януари т. г. около 07.55 ч. на пътя от вилно селище Изворище в посока кв. „Банево“ лек автомобил „Опел Астра“ с бургаска регистрация, управляван от 38-годишна жена от село Драганово, движейки се с несъобразена скорост по мокра пътна настилка на десен завой преминава през лентата за насрещно движение, блъска се в мантинелата, а след това челно в насрещно движещия се лек автомобил „Форд“ с бургаска регистрация, управляван от 50-годишен бургазлия.

При катастрофата са пострадали двамата водачи и пътуващата във „Форд“-а 32-годишна бургазлийка. Те са прегледани в болница „Сърце и мозък“. Двамата шофьори са освободени за домашно лечение, но пътничката – с болки в гръдния кош, е настанена в болницата за наблюдение.