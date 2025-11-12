761 монети от различен метал, с различни размери, от различни епохи, но до една носещи белезите на културно - исторически ценности, откриха служители от отдел "Криминална полиция" в дома на 77-годишен помориец. Информацията съобщи Областната дирекция на МВР. Служителите на реда атакували къщата на ул. "Манастирска" на 11 ноември.

Вътре са намерили и изели три класьора и плик с общо 761 монети от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период.

Монетите са иззети и предадени за експертиза, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В същия ден служители на „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Руен извършили проверка в частен дом в село Просеник. Там живее 62-годишен мъж, при когото били открити ятаган с костна дръжка и кания, пет монети с различна форма, цвят и диаметър, пръстен с монограм, три копчета с различна големина, фрагмент от керамика, голям глинен съд тип „питос“, малък глинен съд от същия тип, както и основа на каменна колона с неправилна форма и воденичен камък с кръгла форма. Всички предмети са иззети и подложени на експертна оценка. По случая също е образувано досъдебно производство.