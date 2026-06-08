Независим финансов одит на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, подробен анализ на текущото състояние на комбината, наличностите от суровини, сключените договори и пр., ще поиска новият особен управител на рафинерията Евгени Симеонов. Днес той, заедно с министърът на икономиката Александър Пулев, областният управител на Бургас Дико Диков, заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова, пристигна в Бургас, за да представи плановете си за осигуряване на нормална работа на завода и сигурни доставки на горива за българския пазар.

Приоритет ще е поддържането на непрекъснат производствен процес и спазването на международните санкционни режими, включително на Европейския съюз, Великобритания и САЩ.

Планира се възлагане на независим финансов одит с цел да бъдат изяснени причините за отчетената загуба през 2025 г., възлизаща на приблизително 200 млн. евро.

В рамките на планираните действия ще бъде въведен мониторинг върху производствения процес, включително натовареността на мощностите, използваните сортове нефт и процесите на блендиране, беше обявено още на пресконференцията.

Доставките на горива са гарантирани до края на юли, но става въпрос за предварителна информация, която подлежи на потвърждение. В хода на разговорите са засегнати въпроси, свързани с отчетността и дейността на предишния особен търговски управител, както и необходимостта от засилен институционален контрол и въвеждане на постоянен механизъм за отчетност.

Към настоящия момент не се обсъжда национализация на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.