Петото издание на състезанието Robo Challenge Burgas 2026 събра във фоайето на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ученици с интерес към роботиката, програмирането и иновативните технологии.

Участници от VIII до XII клас от различни училища в региона демонстрираха своите технически умения, креативност и инженерно мислене в пет състезателни категории – LEGO мини сумо, LEGO следене на линия, Иновативни решения, Мини сумо и Следене на линия.

Ректорът на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров поздрави участниците и техните ръководители, като подчерта значението на подобни инициативи за развитието на младите таланти и интереса към инженерните науки.

„Robo Challenge Burgas се утвърди като пространство, в което младите хора могат да покажат своите знания, въображение и технически умения. За нас е важно да подкрепяме талантите и да създаваме среда, която стимулира иновациите и инженерното мислене още от ученическа възраст“, заяви проф. Сотиров.

Официален гост на събитието бе началникът на Регионално управление на образованието – Бургас Валентина Камалиева, която поздрави участниците за тяхната активност и стремеж към развитие.

„Подобни инициативи дават възможност на учениците да развиват практически умения, да работят в екип и да разгърнат своя потенциал. Радвам се, че все повече млади хора проявяват интерес към роботиката, програмирането и инженерните науки“, подчерта Валентина Камалиева.

Наградите бяха връчени от ректора на Бургаски Държавен Университет проф. д-р Сотир Сотиров, заместник-ректора проф. д-р Александър Димитров и временно изпълняващ длъжността директор на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас Кичка Стефанова.

След официалната церемония проф. Сотиров и проф. Димитров връчиха сертификати на участниците в курса по роботика към БДУ, реализиран по Национална програма „Образование с наука“. Обучението през учебната година бе водено от инж. Кирил Алексеев – ръководител на курса по роботика в БДУ, преподавател в ПГЕЕ – Бургас и ментор и съдия в национални състезания по роботика. Програмата успешно завършиха 38 ученици от VIII до XI клас, които заявиха желание да продължат обучението си и през следващата година.

Състезанието бе оценявано от жури в състав: инж. Кирил Алексеев, Калоян Динев от „Технологика“ АД и инж. Милена Едрева-Иванова – ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ и преподавател по информатика в Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас.