Бургас ще посрещне едно от най-вълнуващите и зрелищни спортни събития на 2026 година. За първи път в историята България ще бъде домакин на Световното първенство по джет ски (аквабайк) под егидата на Международната асоциация по аквабайк (IJSBA) – най-престижната организация в този спорт.

От 8 до 12 юли плаж Didi Beach в „Сарафово“ ще се превърне в арена на скорост, адреналин и безкомпромисни битки по вода. Над 300 състезатели от десетки държави вече са заявили участие, а сред потвърдените имена са водещите пилоти от Кувейт, Обединените арабски емирства и световния елит на аквабайка.

Правото да организира европейския кръг от световния шампионат България спечели в сериозна конкуренция с Франция, Полша и Белгия – признание както за развитието на спорта у нас, така и за професионалната работа на организаторите.

Събитието се реализира от клуб „Акватракс Рейсинг Бургас“ със съдействието на „Българската федерация по водомоторни спортове“, в партньорство с Община Бургас и под егидата на кмета Димитър Николов. Сериозна подкрепа за подготовката и логистиката оказват Министерството на младежта и спорта и министър Енчо Керязов.

Световното първенство е част от най-престижната международна верига в аквабайка, чиито стартове се провеждат на три континента – Европа, Азия и Америка. Финалният етап традиционно събира най-добрите състезатели от световните серии в Тайланд, превръщайки надпреварата в своеобразен връх на сезона.

Зрителите в Бургас ще имат възможност да наблюдават на живо най-бързите машини и най-добрите пилоти в света. Надпреварата ще бъде излъчвана пряко по Eurosport за международната аудитория, а финалните серии на 12 юли ще достигнат и до българските зрители чрез ефира на БНТ.

„Подготовката за домакинство от подобен мащаб започна още преди година. Радостното е, че освен световния елит, в Бургас ще видим и най-силните български състезатели, които ще защитават националния престиж пред родна публика“, коментира председателят на Българската федерация по водомоторни спортове Тодор Христов.

Сред големите надежди на България е Иван Тенчев, който ще стартира в т.нар. „кралски“ класове. На старт ще застанат и многократните шампионки Ивайла Лишкова и Ива Найденова, които ще се изправят срещу най-силните състезателки в света.

През юли Бургас няма просто да бъде домакин на спортно събитие. Градът ще бъде световната сцена, на която най-добрите пилоти в аквабайка ще покажат скорост, майсторство и смелост в битка за световните титли.