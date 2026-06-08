Търговските вериги ще свалят цените на основните стоки от малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца. Това е доброволна договорка с кабинета в кампанията "Кошница с грижа", стана ясно на пресконференция на веригите с премиера Румен Радев, министъра на икономиката Александър Пулев и министъра на земеделието Пламен Абровски. Сред стоките ще са мляко, хляб, сирене, яйца и др., като приоритет ще имат българските продукти. Всички стоки с намалени цени ще бъдат специално обозначени.

"Това не са промоции, а доброволен ангажимент", подчерта премиерът Румен Радев. Той призова медиите и гражданите да упражняват контрол.

"Била" ще намали от 18 юни цените на над 100 продукта, но не каза с колко. "Кауфланд" обяви, че цените на между 30 и 50 стоки ще бъдат намалени с поне 30% от днес. "Метро" се включва от 10 юни с по-ниски цени на 50 стоки, а от 1 юли - на 150 стоки. "Минимарт" ще участва от следващата седмица, но не съобщи на кои стоки и с колко ще свали цените. "Фантастико" и "Лидл" ще намалят цените също от днес.

"Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Всяка верига ще излезе със свое предложение на свободен пазарен принцип и е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива", коментира Пулев пред Нова телевизия.

Плащаме до 130% надценка, докато в Европа нормално тя е 30-35%, каза още министърът.

Активност се очаква и в парламента, където тази седмица трябва окончателно да бъдат гласувани законови промени срещу необосновано повишаване на цените на стоки и услуги. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъкът с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието „господстващо положение” – когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието "справедлива цена", която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката за 20 основни групи стоки.