Изтича последната седмица, в която авторите на музика могат да изпратят своите нови песни за конкурса "Бургас и морето". Песните и заявките за участие в конкурса вече се обработват, но все още има възможност да се включите.

Ако сте талантлив автор и имате създадена нова песен, то още днес може да я изпратите за участие в Националния конкурс за песен "Бургас и морето" 2026 г.

Крайният срок за подаване на песни е 15.06.2026 г., а на този линк: Бургас и морето ще откриете всички подробности свързани с условията за участие.

Финалният етап на конкурса "Бургас и морето" ще се проведе в разгара на лятото, на голямата сцена, в Летен театър Бургас и ще бъде излъчен в национален ефир.

Не чакайте и не се колебайте! Конкурсът е с изградени традиции и в същото време стъпва свежо към новите тенденции в музиката.

Контакти за възникнали въпроси, обсъждане на идеи и предложения изпращайте на мейла: burgas.moreto@abv.bg