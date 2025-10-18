Месеци преди България да въведе еврото, в страната се отчита рекорден ръст на фалшивите банкноти. Данните на Българската народна банка (БНБ) показват, че през третото тримесечие на 2025 г. са задържани 2896 неистински купюри – най-високият брой от 2010 година насам.

За сравнение, последният подобен пик е бил през първото тримесечие на 2010 г., когато са регистрирани 3327 фалшиви банкноти.

Най-голям дял от задържаните фалшиви пари са банкнотите от 50 лева – 2748 броя, което представлява около 95% от всички. Това е рекорден брой фалшиви купюри от този номинал, откакто БНБ води статистика.

На второ място са фалшивите банкноти от 100 лева – 91 броя, следвани от тези от 20 лева – 51 броя.

Само за три месеца броят на задържаните неистински пари е нараснал 2,5 пъти спрямо второто тримесечие, когато са били засечени 1249 купюра. Тогава най-често подправяни са били банкнотите от 100 лева.

Според БНБ през последното десетилетие само два пъти е регистриран четирицифрен брой фалшиви банкноти за едно тримесечие, което подчертава драстичния ръст през последните месеци.