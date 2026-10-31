До момента България се представя изключително силно на световното първенство по борба в Астана. Националите ни завоюваха три медала – 1 златен и 2 бронзови.

Ахмед Батаев отпадна от Световното първенство по борба в Казахстан след победа и загуба. Европейският вицешампион от 2022 стартира с инфарктен успех над Мухаман Алиев (Украйна), който взе след обрат в последните секунди - 6:5 в категория до 92 кг на свободния стил.

На четвъртфиналите Батаев отстъпи пред иранеца Амир Фирузпур, трикратен шампион на Азия и трети в света от миналия сезон, с 4:7. В следващия кръг иранецът направи здрава битка с настоящия №1 в света Трент Хидлайн (САЩ), но американецът спечели с 11:8 и участието на Батаев приключи на първенството.

Семен Новиков стана световен шампион в кат. до 87 кг, класически стил. На финала златният олимпийски медалист победи категорично иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0, с което прекъсна 13-годишна суша без световна титла в класическия стил за България.

Кирил Милов завоюва бронзов медал след безапелационна победа с 10:0 над австриеца Маркус Рагингер в кат. до 97 кг, класически стил.

Четирикратната европейска шампионка Биляна Дудова спечели втория бронзов медал за България след успех в спора за третото място. В кат. до 62 кг вече носителката на три отличия от световни първенства победи шведката Йохана Линдборг с 4:2.

На крачка от подиума останаха Едмонд Назарян (63), Стоян Кубатов (77) в класическия стил и Шамил Мамедов (65) в свободния.