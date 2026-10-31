Многомилионни глоби, които могат да достигнат почти 10% от оборота на търговските вериги, се очертават като следващата сериозна стъпка на държавата срещу нелоялните търговски практики. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални тежки финансови санкции. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Той съобщи още, че две търговски вериги вече са глобени от Комисията за защита на потребителите, а Българската агенция за безопасност на храните е установила нарушения в седем складови бази и е затворила четири обекта за топла храна.

КЗК подготвя сериозни действия срещу веригите

Александър Пулев съобщи, че държавата е разширила възможностите за противодействие на нелоялните търговски практики и е увеличила размера на потенциалните санкции. По думите му работата на КЗК обхваща не само отношенията между търговците и потребителите, но и взаимодействието на големите вериги с производителите.

„Знаете, че ние направихме един доста по-широк и диверсифициран инструментариум с колегите от „Прогресивна България“ в парламента. Успяхме да увеличим нивото на глобите, които теоретично могат да бъдат налагани от страна на КЗК за различен вид нарушения“, заяви вицепремиерът.

Той анонсира и възможни действия на антимонополния регулатор още през следващата седмица. Според него образуваните производства могат да доведат до санкции, които да окажат сериозно влияние върху поведението на големите търговски вериги.

„И доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността“, подчерта Пулев.

Две търговски вериги вече са глобени

Вицепремиерът коментира и дейността на Комисията за защита на потребителите, като посочи, че през последните дни институцията е предприела конкретни действия срещу нарушения в търговските обекти. По думите му санкции вече са наложени на две вериги за нелоялни практики, свързани с информацията за произхода на стоките и разминавания между обявените и реално начислените цени.

„Госпожа Манолова си има нейния стил на работа, но виждаме една активност, която липсваше в тази структура. Буквално преди два дни тя успя с общите сили на екипа да глоби две от търговските вериги за нелоялни търговски практики“, заяви Пулев.

Той уточни и характера на установените нарушения, като посочи проблеми, които пряко засягат потребителите при пазаруване.

„Като тук говорим за неясна идентификация на произхода на стоката. Говорим за промяна между етикета от гледна точка на цена и каса. Така че виждаме много конкретни стъпки в тази посока“, допълни вицепремиерът.

Нарушения в седем склада и четири затворени обекта

Проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните, която контролира качеството и безопасността на предлаганите хранителни продукти. Според Пулев инспекторите са установили нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната. Освен това са затворени четири обекта за приготвяне и продажба на топла храна заради проблеми с хигиената и качеството.

„Виждаме Българската агенция за безопасност на храните, която пък гледа от гледна точка на контрола на качеството. Тя също е доста активна. Провери и намери нередности в седем различни складови бази на различните вериги в цялата страна“, обясни вицепремиерът.

„Затвори четири кухненски майки, така наречени. Това са топлите щандове с топлата храна“, посочи още той.

Пулев уточни, че причините за затварянето са свързани с лоша хигиена и недостатъци в качеството на предлаганата храна. По думите му информацията за проверените обекти и установените нарушения е публикувана на сайтовете на съответните контролни институции.

32 нелоялни практики и битка за по-ниски цени

Вицепремиерът коментира и обещанието на „Прогресивна България“ за намаляване на цените на хранителните продукти с 15%. Той подчерта, че правителството, парламентът и регулаторните органи работят за ограничаване на ценовия натиск, който според него засяга не само България, но и икономиките в регионален и световен мащаб.

„Държавата работи. Държавата е плътно зад домакинствата, зад семействата, зад българските потребители и работи в пълен синхрон. Парламентът, заедно с Министерския съвет, заедно с всички регулатори, които, разбира се, са независими като роли и като функции, но ние всички имаме една споделена цел“, заяви Александър Пулев.

„Това е да постигнем една добра победа срещу този ценови натиск, който не е, между другото, само локално явление. Виждаме, че това нещо е в регионален и световен мащаб, е бичът в момента, който до голяма степен убива икономическия ръст“, допълни той.

Пулев съобщи, че вече са дефинирани 32 нелоялни търговски практики. Целта е да бъдат премахнати възможностите за неясно тълкуване при контрола и последващите съдебни производства. Вицепремиерът подчерта, че институциите действат в координация, като всяка изпълнява собствените си правомощия в рамките на общите усилия за ограничаване на нарушенията на пазара.