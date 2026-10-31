Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър. Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и навлезе в двора, като спря на сантиметри от фасадата на сградата, предаде БНТ.

Според очевидци зад волана е била украинска гражданка, която е объркала педала на спирачката с този на газта. Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху оградата.

На място е пристигнала полицията. Към момента няма потвърдена информация за пострадали, като причините за произшествието се изясняват.