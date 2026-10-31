Започна Общото събрание на съдиите, на което ще бъдат избрани членовете на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на магистратите.

Заседанието започна с един час закъснение, след като при първото преброяване не беше установен необходимият кворум от 1139 делегати. Тогава се бяха регистрирали едва 464 магистрати.

При повторната регистрация участие заявиха 608 съдии. Според закона, след изтичането на определения час почивка заседанието може да започне и без да е налице необходимият кворум.

21 кандидати за шест места във ВСС

В рамките на днешното Общо събрание съдиите ще изберат председател на заседанието и членове на избирателната комисия. Ще бъдат определени и избирателните секции, а кандидатите за членове на ВСС от съдийската квота ще бъдат изслушани.

Претендентите за шестте места са общо 21. Броят на делегираните съдии в страната е 2275.

Според приетата от ВСС хронограма следващата събота – 7 ноември, магистратите ще гласуват за избора на съдиите, които ще влязат в състава на новия Висш съдебен съвет.