Разнопосочно движение в цените на основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците се отчита на стоковите борси и тържищата в страната през седмицата от 26 до 30 октомври 2026 г.

Най-сериозно поскъпване при зеленчуците има при тиквичките и краставиците, докато зеленият пипер, зелената салата и морковите поевтиняват. При млечните продукти най-голямо увеличение е отчетено при маслото, а сиренето и кашкавалът продължават да поевтиняват. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Тиквичките и краставиците с най-голям ръст

Тиквичките са зеленчукът с най-значително поскъпване през отчетния период. На 30 октомври цената им достига 1,12 евро за килограм при 1,01 евро седмица по-рано, което представлява увеличение от 11,11%.

Краставиците също поскъпват осезаемо - със 7,97%, като цената им се покачва от 1,56 до 1,68 евро за килограм. При доматите увеличението е по-умерено - 2,24%, до 2,01 евро за килограм.

На обратния полюс е зеленият пипер, който поевтинява с 10,68% и достига 1,02 евро за килограм. По-ниски са и цените на зелената салата и морковите. Салатата се търгува за 0,69 евро, или със 7,01% по-малко, а морковите поевтиняват с 5,04% до 0,64 евро за килограм.

При плодовете също се наблюдава лек спад. Лимоните поевтиняват с 5,05% до 1,43 евро за килограм, а бананите - с 0,27%, като цената им достига 1,46 евро.

Маслото също поскъпва

При млечните продукти най-сериозно увеличение е регистрирано при кравето масло. Опаковка от 125 грама вече се търгува за 1,45 евро, което е с 5,53% повече спрямо предходната седмица.

Киселото мляко поскъпва с 3,40% и достига 0,79 евро за кофичка от 400 грама. При прясното мляко увеличението е 1,69%, като цената за литър достига 1,20 евро. За разлика от тях, кашкавалът “Витоша“ и кравето сирене продължават да поевтиняват. Кашкавалът се предлага на едро за 9,15 евро за килограм, което е спад от 1,10%, а кравето сирене поевтинява с 2,30% до 5,85 евро за килограм.

При зрелия фасул се отчита поскъпване от 3,07%, като цената му достига 2,08 евро за килограм.

Данните на ДКСБТ показват, че през последната седмица на октомври няма единна тенденция в движението на цените на хранителните стоки на едро. Докато част от зеленчуците и плодовете поевтиняват, други продължават да поскъпват. Подобна е ситуацията и при млечните продукти, където увеличението на цените на маслото и млякото върви успоредно със спад при сиренето и кашкавала.