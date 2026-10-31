Министерството на външните работи потвърди за инцидента край Одрин, при който автобус с български туристи е катастрофирал.

“В катастрофата на български автобус с туристи в близост до граничния контролно-пропускателен пункт “Капъкуле“ са ранени 10 души, като към момента четирима от тях са приети за болнично лечение, четирима от пострадалите са с леки наранявания и не се налага хоспитализация, а двама са отказали лечение”, казват от МВнР, цитирайки информация на Генералното консулство на България в Одрин.

Генералното ни консулство в Одрин е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.

Припомняме, че автобусът, превозващ пътници по линията Русе-Истанбул се е блъснал в движещ се пред него тежкотоварен камион край Одрин. Инцидентът е станал в 01:30 часа след полунощ.