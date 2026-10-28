Българският пилот Никола Цолов ще участва в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико във Формула 1, съобщиха от отбора на „Рейсинг Булс“. Така той ще стане първият български състезател, който ще се включи в официална сесия от световния шампионат.

Цолов ще седне зад волана на болида на Лиъм Лоусън, като отново ще си партнира с Арвид Линдблад. Възможността да участва в тренировката идва по време на паузата във Формула 2, където българинът се състезава за „Кампос Рейсинг“ и временно заема второто място в класирането.

Никола Цолов е част от програмата за млади пилоти на „Ред Бул“. Предстоящото му участие в Мексико е следващата важна стъпка в развитието му, след като през август проведе тест с отбора в Имола.

„Големи благодарности на VCARB, че ми предоставя тази възможност в Мексико. След теста с отбора в Имола през август съм развълнуван, че правя следващата крачка, надграждам натрупания опит и научавам повече за болида и действащите регламенти. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от сесията, да работя в тясно сътрудничество с екипа и да предоставя полезна обратна връзка“, заяви Цолов за официалната страница на отбора.

Отборният директор на „Рейсинг Булс“ Алан Перман също коментира предстоящото участие на българския пилот.

„За Никола провеждането на първата свободна тренировка е важна стъпка в развитието му в Академията на Ред Бул. Това доказва отдадеността ни към младите таланти и им дава изключително ценно време на пистата, в което могат да се учат и да се развиват. Вече работихме с Никола в Имола и чакаме с нетърпение да надградим в Мексико“, заяви Перман.

Участието в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико ще даде на Цолов ценен опит зад волана на болид от Формула 1, както и възможност да се запознае по-задълбочено с неговите характеристики и актуалните технически регламенти, докато продължава развитието си в академията на „Ред Бул“ и участието си във Формула 2.