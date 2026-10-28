Как ще изглеждат градовете ни след години, как изкуственият интелект ще промени професиите и какви умения ще бъдат необходими на младите хора в бъдеще?! Тези и други актуални въпроси ще бъдат във фокуса на регионалната младежка среща „Млади детективи на бъдещето“, която ще се проведе на 4 ноември в Международния младежки център в Бургас.

Събитието е част от проекта FUTURISE – „Младежки диалози и визии за бъдещето на България и Европа“, реализиран от Института за икономическа политика – София по програма „Еразъм+“, в партньорство с Международния младежки център – Бургас.

Инициативата е насочена към млади хора на възраст от 17 до 29 години, които искат да участват активно в разговорите за бъдещето на своите общности, България и Европа.

Чрез интерактивни игри, творчески предизвикателства и работа в екип участниците ще изследват нововъзникващи тенденции, ще разпознават сигнали за промяна и ще разработват собствени визии за бъдещето. Сред темите ще бъдат изкуственият интелект, технологичните иновации, икономическите и социалните трансформации, устойчивото развитие и бъдещето на професиите.

Целта е младите хора не само да обсъждат предизвикателствата на утрешния ден, но и да развиват умения за критично мислене, сътрудничество и генериране на идеи, с които могат да допринесат за развитието на своите общности.

Участието е безплатно, а местата са ограничени до 30 души. Желаещите могат да кандидатстват чрез онлайн формуляра за регистрация - https://forms.gle/hiuca7m2bEPcPap76

Регионалната среща в Бургас е първата стъпка в по-широката програма на FUTURISE. В следващите етапи най-мотивираните младежи ще могат да кандидатстват за участие в Консултативния борд „Млади футуристи“ и да се включат в креативния младежки лагер „Ало, Бъдещето ли е?“, планиран за пролетта на 2027 г.