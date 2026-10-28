Movember Quiz ще превърне в Бургас знанието в състезание, а състезанието – в повод открито да се говори за мъжкото здраве. Той ще се проведе на 2 ноември в Бургас, в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, а началото е в 18 часа. В куиза ще участват отбори на Община Бургас, Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Комплексен онкологичен център-Бургас.

„Но тази вечер няма да има само въпроси и верни отговори. Ще има отборен дух, усмивки, любопитни предизвикателства и едно важно послание: грижата за здравето е проява на сила, а профилактиката може да спаси живот.“, обвиха организаторите от КОЦ-Бургас.

Кой ще спечели куиза - ще разберем на място!

„Но най-важната победа е обща – повече информираност, повече профилактика и повече мъже, които избират да се грижат за здравето си. Movember Quiz – играем за знание. Обединяваме се за здраве!“, заявиха още от Комплесен онкологичен център-Бургас.