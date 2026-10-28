Над 20 контейнери са разпръснати в района, в който контейнеровоз CONTSHIP JET стана мишена на координиран военен удар с най-малко два морски дрона-камикадзе, съобщават от maritime.bg.

Въпросните контейнери представляват опасност за корабоплаването.

От институциите заявиха, че в тях има "запалими газове, нетоксични незапалими газове, запалими течности и други опасни вещества".

Министестерството на транспорта съобщи, че 18-членният екипаж е спасен.

Няма информация за остатъчното гориво на борда на кораба. Няма информация и за съдбата на самия съд.

По-рано стана ясно, че CONTSHIP JET е силно накренен на десния си борд.

Корабът, който плава под флага на Либерия, е ударен от три морски дрона, уточни по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов.