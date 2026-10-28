Разбиха група за трафик на мигранти, 19 души са задържани, съобщиха от МВР.

Специализираната операция на служители от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ се е провела на 27 октомври 2026 г. Операцията е по образувано досъдебно производство в ГД “Гранична полиция“ под наблюдението на Софийска градска прокуратура, касаещо организирана престъпна група за нелегална миграция.

Престъпната мрежа е действала от март 2026 г. досега. Тя е организирала незаконно влизане на мигранти в страната чрез използване на специално изградени тайници в товарни автомобили, настаняване в квартири в София и последващо превозване към страни от Западна Европа чрез тайници в коли и камиони.

В хода на операцията на територията на столицата и областите Софийска, Пернишка, Силистренска и Благоевградска граничните полицаи са задържали 19 участника – сирийски и български граждани. Извършени са процесуално-следствени действия на пет адреса и в два автомобила. Проведени са разпити на свидетели, след което е направен доклад на материалите на наблюдаващ прокурор в СГП.

Трима сирийци със статут на постоянно пребиваващи у нас и българин са привлечени в качеството на обвиняеми с постановление на наблюдаващ прокурор. Наложена им е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Един от организаторите сирийци е привлечен задочно поради факта, че се укрива извън страната. Разследването по случая продължава.