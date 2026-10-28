През нощта времето ще бъде предимно облачно. Дъжд ще вали в северните и източните райони, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре валежите постепенно ще спират, най-късно в Източна България. Над Югозападна България и западната част от Горнотракийската низина облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България и по долината на Струма – от север. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 12° и 17°. В София минимална температура около 6°, максимална – около 11°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг, и следобед валежите ще спират. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

И през следващите дни ще се задържи сравнително студено, облачно, с валежи от дъжд. В петък ще са главно в източните и планинските райони, а в събота – на повече места в северозападната половина от страната. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 11° и 16°.