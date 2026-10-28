Община Бургас се присъединява към националната информационна кампания на Асоциацията за инсулт и афазия и Българското дружество по инсулт по повод 29 октомври – Световния ден за борба с инсулта. Инициативата е насочена към повишаване на обществената информираност за основните симптоми на инсулта и значението на незабавната реакция при съмнение за животозастрашаващото състояние.

„Всяка минута е ценна!“ е посланието на кампанията, което напомня, че разпознаването на симптомите и своевременното търсене на медицинска помощ могат да имат решаващо значение за живота и възстановяването на пациента.

Основните признаци на инсулт са внезапно изкривяване или увисване на лицето, внезапна слабост в едната ръка, както и внезапно затруднение или нарушение на говора. Дори появата само на един от тези симптоми е достатъчна, за да се потърси незабавна медицинска помощ.

При съмнение за инсулт не бива да се изчаква симптомите да отминат. Необходимо е веднага да се позвъни на телефон 112.

Инсултът е спешно медицинско състояние, при което времето е от решаващо значение. Бързата реакция и навременната медицинска намеса могат да ограничат уврежданията и да увеличат шансовете за запазване на важни функции като говора, движението и способността за самостоятелен живот.

С присъединяването си към националната кампания Община Бургас призовава гражданите да бъдат информирани и да споделят тази важна информация със своите близки.

Разпознайте симптомите. Реагирайте веднага. Всяка минута е ценна!