Състезателката на Яхт клуб „Черноморец Бургас“ Александра Лукоянова направи нова решителна крачка към голямата си мечта – участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис, след като оглави генералното класиране на Европейската купа ЕвроИЛКА в олимпийския клас ILCA 6.

Българката затвърди лидерската си позиция след поредното силно представяне на регатата в Бодрум, Турция – един от последните кръгове от престижната европейска верига. В конкуренцията на едни от най-добрите състезателки на Стария континент Лукоянова отново демонстрира класа, постоянство и шампионски характер.

Само седмица след като триумфира с титлата на държавното първенство на България в олимпийския клас ILCA 6, ветроходката на ЯК „Черноморец Бургас“ записа още един впечатляващ резултат, който я изведе на върха на европейската ранглиста.

Успехът е закономерен резултат от усилената работа, професионалната подготовка и амбицията да бъде сред най-добрите в света.

Наред с Лукоянова, Яхт клуб „Черноморец Бургас“ бе представен в Бодрум и от младата надежда Симеон Емилянов. В сложните и променливи условия той показа характер и увереност, като се представи достойно срещу значително по-опитни съперници и натрупа безценен международен опит.

Поредният международен успех на Александра Лукоянова и доброто представяне на младите състезатели са доказателство за високото ниво на работа в Яхт клуб „Черноморец Бургас“, който продължава да създава шампиони и да бъде сред водещите центрове на българското ветроходство.

До края на сезона Александра ще участва в старт от Световната купа в Испания, а в началото на следващата година ѝ предстои първата олимпийска квалификация в Бразилия.

Именно там ще започне най-важният етап от битката за място на Олимпийските игри в Лос Анджелис – цел, която изглежда все по-близо след впечатляващите ѝ резултати през настоящия сезон.