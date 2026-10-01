Възлова улица в новия квартал "Хоризонт" в Бургас ще бъде затворена от утре в рамките на три месеца, съобщи пресслужбата на Общината. Причината - изграждане на улична битова и дъждовна канализация. Забрането ще бъде движението на превозни средства по ул. „Петър Бенендев“, в участъка от ул. „Данаил Николаев“ до ул. „Васил Македонски“ . А за целта ще бъде въведена временна организация на движението.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от местната власт.