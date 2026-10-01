Правителството прие нови правила за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Наредбата определя как ще се извършва регистрацията, какви документи ще трябва да подават собствениците и каква информация ще се съхранява за превозните средства.

"Дава се срок от една година общините да закупят нужната техника, стикери и да се запознаят с ползването на новия регистър, който тепърва ще се създаде. Регистрацията ще започне най-малко след една година. До момента нямаме финалните текстове на тази наредба", заяви председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов в "България сутрин".

"Искаме всеки, който се движи, да е защитен. Тези хора, които карат опасно, трябва да бъдат контролирани, но да не застрашаваме хората, които карат тротинетка до работа. Наблюдаваме много по-голям брой санкции от МВР към водачите на тротинетка, което значи, че много повече хора ги ползват в градски условия", изтъкна той.