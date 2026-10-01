Зареждането на 50-литров резервоар с дизел вече струва 15,4% от брутната минимална заплата в България. Преди ескалацията на конфликта с Иран този дял е бил 9,9%.

Ръстът идва на фона на рязкото поскъпване на горивата. Между 23 февруари и 21 септември средната цена на дизела в ЕС се е увеличила с 39,6%, а тази на бензина – с 27,8%. В България делът от минималната заплата, необходим за 50 литра дизел, се е увеличил с 5,5 процентни пункта.

България е сред страните, в които горивото тежи най-силно върху доходите на нископлатените работници. В Люксембург същият 50-литров резервоар струва само 3,8% от минималната заплата, а в Ирландия – 4,3%. В България с една минимална заплата могат да се купят около 324 литра дизел, докато в Люксембург – 1311 литра.

Експерти предупреждават, че поскъпването на горивата оказва най-силен натиск върху домакинствата с ниски доходи, тъй като те отделят по-голяма част от бюджета си за основни разходи като транспорт, храна и жилище.