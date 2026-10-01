Рядка инфекция, която може да бъде объркана със злокачествено заболяване и да остане недоказана дори при биопсия, диагностицираха специалистите от Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ-Бургас.

Случаят отново доказа експертния потенциал на Клиниката при сложни и необичайни диагнози, при които отделните изследвания не дават готов отговор и решаваща остава клиничната преценка и опитът на лекаря, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентката е на 89 години и в продължение на пет месеца близките търсят помощ от различни специалисти за подутина в областта на лицето и шията. Тя се появява няколко месеца след поставяне на зъбна протеза, която травмира околните тъкани. Подутината е твърда и не боли. Лекарите изписват различни антибиотици, но без траен резултат.

Образните изследвания показват, че процесът е засегнал не само меките тъкани, но и костта на долната челюст. На пръв поглед картината може да насочи и към злокачествено заболяване. Направената биопсия обаче установява само хронично възпаление и отново не дава категоричен отговор.

Именно събирането на всички детайли - травмата след поставянето на протезата, продължителното развитие на заболяването, липсата на ефект от кратките антибиотични курсове и особеностите на образните изследвания - насочва УНГ специалистите към цервико-фациална актиномикоза.

Актиномикозата е рядка хронична бактериална инфекция. Причинява се от бактерии, които нормално се срещат в устната кухина, но при нарушаване на лигавицата могат да проникнат в по-дълбоките тъкани.

Една от особеностите на заболяването е, че може да имитира тумор и да затрудни диагнозата. Характерните за инфекцията бактериални колонии не са открити при първата биопсия, което е възможно, тъй като са много малки и разположени само на отделни места в засегнатата тъкан. По-голяма оперативна биопсия не е предприета заради напредналата възраст на жената и високия оперативен риск.

Лекарите започват целенасочено антибиотично лечение. Само за десет дни отокът намалява с повече от 70%. След две седмици венозно и още три седмици перорално лечение пациентката е проследявана в продължение на шест месеца без рецидив.

Клиничният случай „Цервико-фациална актиномикоза - диагностични и терапевтични аспекти“ беше обсъден на XXIII Световен конгрес по оториноларингология и хирургия на глава и шия - IFOS 2026, проведен през септември в Истанбул.

Това е поредният сложен случай, представен пред професионалната общност от Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ Бургас, която активно развива не само лечебна, а и научна дейност.