Митрополията на Серес и Нигрита и Светият синод на Гръцката православна църква приветстваха споразумението за връщане на 48 църковни реликви от България.

И двете институции обаче определят договореното като първа стъпка и заявяват, че ще продължат да настояват за връщането на други църковни ценности.

Според публикацията на Lionnews сред предметите, които предстои да бъдат предадени, има реликви от манастира „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и от местната митрополия. В съобщението си църковните власти посочват, че те са били насилствено отнесени преди 109 години, и подчертават значението им за религиозната, културната и историческата памет на региона.

Митрополитът на Серес и Нигрита Теологос, който през годините многократно е поставял въпроса пред компетентните институции, изразява удовлетворение от постигнатото. Митрополията благодари на гръцкото правителство за приноса му към споразумението и съобщава, че се подготвя за посрещането на реликвите.

Същевременно тя ясно заявява, че връщането на договорените предмети не приключва претенциите ѝ. Църковните власти изразяват надежда тази стъпка да открие пътя за предаването и на останалите ценности, които според тях принадлежат на местната църква.

Подобна позиция заема и Светият синод на Гръцката православна църква. Той определя споразумението като резултат от дългогодишни усилия и изразява очакване за последващи договорености, обхващащи други реликви, отнесени от храмове и манастири в Източна Македония и Тракия.

Така постигнатата договореност се приема в Гърция като значим пробив по дългогодишния спор, но не и като негов окончателен край. В цитирания материал не са посочени пълен опис на 48-те предмета и конкретна дата за предаването им.

Пропомяме, че в рамките на споразумението между нашата страна и Гърция, на България ще бъдат предадени тленните останки на цар Самуил, управлявал България от 997 до 1014 г. В отговор България ще възстанови на съседката си ценни църковни реликви, иззети по време на Първата световна война от манастира "Панагия Икосифиниса" в планината Кушница (Пангей) и обителта "Свети Йоан Предтеча" край Сяр. Планираната размяна е резултат от над 10 години дипломатически разговори зад кулисите между София и Атина.