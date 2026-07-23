Днес (23 юли), за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се променя организацията на движение при 10-ти км на АМ „Тракия“, в посока София. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват между 6:30 ч. и 12:30 ч., като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта, до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за неудобството, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.