На 17 юли (петък) от 18:30 ч. на открита сцена „Охлюва“ ви очаква Деница Кючукова – един от най-разпознаваемите бургаски артисти, позната с неподражаемото си чувство за хумор и умението да превръща ежедневните ситуации в комедийно шоу. Със съдействието на Община Бургас тя ще постави началото на поредица от представяния на авторското си стендъп шоу „Рециклирай това!“ в Бургас.

Ако сте се чудили:

„Това за жълтата кофа ли беше?“

„Ама капачката маха ли се?“

„Какво да правя с тези батерии?!“

...това шоу е точно за вас!

С много смях, самоирония и щипка екология Деница ще ни покаже, че темите за отпадъците, разделното събиране и грижата за природата могат да бъдат не само полезни, но и истински забавни. Защото понякога най-добрият начин да промениш навик е първо да се посмееш на него.

А ако някой ви каже, че темата „боклук“... понамирисва, му отговорете, че този петък ще ухае на добро настроение!

Кога? 17 юли (петък)

Час: 18:30 ч.

Къде? Открита сцена „Охлюва“, Бургас

Вход свободен!

Събитието е част от проекта „Рециклирай това!“, изпълняван от СНЦ „Зелена Странджа“ в партньорство с Община Бургас по проект SCIATUmia, финансиран по Програма DEAR (Development Education and Awareness Raising – Образование за развитие и повишаване на осведомеността). Проектът насърчава устойчивия начин на живот чрез нестандартни и творчески форми на общуване с гражданите.

Елате с приятели, добро настроение и желание да покажем, че разделното събиране може да събира хора, а не само отпадъци!

Ако по някаква причина се налага да пропуснете събитието сме подготвили за Вас още две дати:

7 август, 18:30 - Открито пространства пред Спортна зала "Младост";

11 септември, 18:30 - Открита сцена, Младежки международен център - Бургас.