Поморие събира рибари, художници, музиканти и писатели на четвъртото издание на Рибен фест. От 16 до 19 юли морският град ще предложи богата програма с концерти, изложби, кулинарни демонстрации, детски игри и литературни срещи. Организатори са НЧ „Просвета 1888“ и Община Поморие.

Създаден през 2023 г. с идеята да популяризира рибарството в общината, днес фестивалът вече е утвърдено събитие, което съчетава вкусовете на морето с книги, картини, музика и танци.

Програмата започва в четвъртък, 16 юли, с открит пленер в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“, в който ще се включат художниците Валентин Узунов, Димитър Чолаков, Долорес Дилова, Ивайло Мирчев, Екатерина Петкова, Красимир Ангелов и Никола Енев.

Официалното откриване е на 17 юли от 20:00 часа на площад „Св. св. Кирил и Методий“ с театрално-концертната програма „Анхиалски мурафети“, представена от артистите на НЧ „Просвета 1888“.

По традиция ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ ще приготвят и раздадат безплатни рибни специалитети на гостите на фестивала.

Веднага след това ще започне концертът „Морска фиеста“ с участието на Марияна Добрева и рок група.

На 18 юли от 20:00 часа площад „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде домакин на концерта „Нощ на танго и цигански романси“ с участието на Калоян Куманов, Ралица Ботева, Момчил Караиванов и Стилиян Дерменджиев. Програмата проследява развитието на тангото – от Карлос Гардел до Ришар Галиано, а във втората си част включва класически цигански романси и произведения като „Чардаш“ на Монти, творби на Пабло Сарасате и завършва с оперната версия на „Джелем, джелем“.

Последният ден на фестивала е посветен на децата, изкуството и литературата.

От 10:00 часа около Градската художествена галерия „Дечко Стоев“ ще се проведе детският празник „Златна рибка“, който ще предложи игри, приключения и търсене на изгубено морско съкровище.

От 19:00 часа на външната сцена на НЧ „Просвета 1888“ ще бъде открита изложба с творбите, създадени по време на пленера.

Финалът на Рибен фест „Поморие“ ще постави писателката Калина Монева, която от 19:30 часа ще представи във фоайето на читалището книгата си „Прошката не е доверие“, вдъхновена изцяло от Поморие и неговите хора.