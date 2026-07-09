Община Поморие въвежда ограничения за използването на фойерверки и провеждането на илюминации в нощните часове. Мярката цели да гарантира спокойствието на жителите и гостите на населените места в общината през летния сезон.

Със Заповед № РД-16-1325 от 6 юли 2026 г. се забранява провеждането на илюминации и използването на фойерверки в населените места на община Поморие в периода от 23:00 часа до 08:00 часа.

Ограничението важи за всички случаи, с изключение на предварително съгласувани събития, при които организаторите трябва да уведомят Общината или съответното кметство, както и Районно управление Полиция в Поморие.

Изискването се отнася за публични и масови прояви, културни, спортни и други мероприятия, които включват използване на пиротехнически средства и светлинни ефекти.

От местната администрация посочват, че целта на въведените правила е да бъде ограничено нарушаването на обществения ред и да се осигури по-спокойна среда както за хората, които живеят в общината, така и за многобройните туристи през активния летен сезон.