Северният плаж в Бургас ще събере едни от най-добрите плувци и любители на откритите води за шестото издание на Международния плувен маратон Бургас. Очаква се над 300 участници от България и чужбина да се включат в надпреварата, която ще се проведе на 11 юли в Бургаския залив.

Маратонът ще предложи оспорвани състезания на две дистанции, 500 и 1000 метра, като участие могат да вземат както професионални състезатели, така и любители, готови да премерят сили в морето.

През годините Международният плувен маратон Бургас се утвърди като едно от значимите спортни събития през летния сезон. Надпреварата съчетава състезателния дух с популяризирането на плуването, активния начин на живот и предизвикателствата на откритите води.

Форумът привлича участници от различни възрастови групи и постепенно се превърна в традиция за Бургас, като всяко издание събира все повече плувци и почитатели на морските спортове.

Официалното откриване на маратона ще бъде в 10:00 часа на Северния плаж. След приключването на стартовете ще се проведе церемония по награждаване на най-добре представилите се състезатели, която е планирана за 12:30 часа.

Организаторите канят жителите и гостите на града да станат част от спортния празник край морето, който обещава динамични състезания, силни емоции и впечатляващи спортни постижения.