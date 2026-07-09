Поредица от случаи на некачествени и дори опасни продукти изправиха ангажираха със сериозни проверки инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).





Сред най-притеснителните оплаквания е сигнал в платформата Helpbook.info от обществена столова, в която се хранят студенти и пенсионери. По думите на подателя в сервираната храна са открити живи ларви.

Клиент в Димитровград съобщава, че е получил бутчета с картофи, които били в състояние, негодно за консумация.

В Пловдив потребител сигнализира за магазин на голяма хранителна верига, където се продавали продукти с изтекъл срок на годност, а в търговския обект се усещала силна миризма на развалено месо.

Сред постъпилите сигнали има и случай на сирене, закупено на промоция, което, макар и в срок на годност, било изцяло покрито с мухъл.

Друго семейство разказва, че е открило дребни остри пластмасови парчета в хляб, консумиран и от малко дете. Родители пък се оплакват, че в обяда от детска кухня е бил намерен крак от хлебарка.

Подаден е и сигнал с настояване за цялостна проверка на обект за бързо хранене след пореден случай на дюнер със силна неприятна миризма. Авторът настоява да бъдат проверени качеството и произходът на месото, срокът му на годност, условията за съхранение, температурният режим и спазването на санитарно-хигиенните изисквания, както и да бъдат взети проби за лабораторен анализ при необходимост.

Не липсват оплаквания и за сладкарски изделия. Според потребител столичен търговски обект в мол предлага бонбони, които били твърди и с характеристики на престояли или неправилно съхранявани продукти.

От Helpbook.info напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за опасни или некачествени храни чрез платформата, откъдето те достигат и до компетентните институции за последваща проверка.