Легендарната певица Бони Тейлър е починала на 75-годишна възраст, съобщи Би Би Си (BBC).

Певицата Бони Тайлър, известна с хитове като "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Hero" и "It's a Heartache", почина на 75-годишна възраст.

В съобщение, публикувано на сайта на изключително популярната уелска дива на пауър баладите, се казва: "Семейството и екипът на Бони с разбити сърца съобщават, че Бони неочаквано почина снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, за което се лекуваше."

През май изпълнителката, която е родом от Скеуен в Южен Уелс, беше поставена в медикаментозна кома след спешна операция на червата в Португалия.

Миналия месец говорителят ѝ съобщи, че тя е излязла от комата, но остава "в много тежко състояние и в интензивно отделение".



