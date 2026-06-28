България изигра фантастична победа над Украйна в Лигата на нациите. Три пъти поред на словенска земя играхме тайбрек – победи срещу Италия и Канада, но и загуба срещу домакините. Завършваме с 3:1 над украинците в мач, в който Александър Николов се превърна в абсолютен бомбардир в световния волейбол.

В Словения нашите направиха общо 39 аса. А резервата до вчера Денислав Бърдаров му помагаше с всичко възможно. България тръгва за третия турнир в Чикаго със самочувствието на световен вицешампион и за битка за класиране в Топ 7, което ще ни даде участие във финалния турнир.

В този мач срещу Украйна всичко вървеше по най-добрия начин. Блокадата ни беше феноменална благодарение на Александър Николов, брат му Симеон, капитана Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов, Бърдаров... Украинците определено забравиха радостта си от победата с 3/:0 над Италия. Трябваше да се задоволят, че обраха овациите досега.

Не оставихме никакви шансове на съперника в първия гейм. Рано поведохме, рано го завършихме – 25:16. Последното равенство, до което стигнаха украинците бе 13:13. Във втората част също започнахме добре, но допуснахме слабостта от миналите двубои. Позволихме на Украйна да се върне в двубоя по подобен на първия гейм начин.

Най-напрегнат се оказа третия гейм, в който трябваше да покажем характер. И го демонстрирахме в стил „Манила“, където станахме световни вицешампиони. Страхотно представяне от началото до края! Стигнахме до три тайбрека при 24:21 и изпуснахме два. Но така се калява характерът – третият беше спечелен.

Четвърт тайбрек в Словения? Не и сега! Двубоят продължи равностойно, но с такива състезатели бъдещето със сигурност е светло. Серия от четири поредни точки, после от пет! И завършек с още четири най-вече благодарение на Бърдаров!

Пет победи и три загуби досега в Лигата на нациите! Тръгваме за Чикаго за последната (засега) мисия – класиране на финалите. На американска земя ще играем срещу Полша, Китай, САЩ и Франция в периода между 15 и 20 юли. С играта от днес никой не може да ни уплаши. Особено с бомбардир Александър начело.