Международната федерация по гимнастика (ФИГ) отмени санкциите срещу спортистите от Русия и Беларус, които вече ще могат да участват с националните си символи в международни надпревари. А първото събитие е следващия уикенд в Бургас, където има Световна купа по акробатика. Любопитно е, че по същото време е и европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, но за него рускините все още ще са със статут на неутрални, тъй като континенталната централа тепърва ще разглежда решението на световната. Така рускините ще си върнат знамето едва за надпреварата в Клуж-Напока (Румъния) в края на юни. А за спортната гимнастика санкциите падат едва за световното първенство в Нидерландия през октомври.



Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще представят България в индивидуалния многобой на европейското, като Николова ще разчита на ново съчетание на лента.

„Определено е по-отговорно да се играе на родна земя, но публиката много ни помага и ни вдига – заяви Стилияна. – Изключително приятно е да се състезаваш пред родна публика. Да, има напрежение и по-голяма отговорност, но подкрепата на хората ни зарежда и прави изживяването специално“.

Брезалиена призна, че има леки болки в крака и се възстановява, но се надява да е в топ форма за континенталния шампионат. Сияна Алекова на обръч, Александра Петрова с топка, както и Деа Емилова с бухалки и лента пък ще участват при девойките.



