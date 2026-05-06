Уважаеми именици,

Уважаеми военнослужещи, офицери и сержанти от резерва и ветерани,

Скъпи съграждани,

Приемете моите поздравления по повод Гергьовден – Ден на храбростта и празник на Българската армия. Това е един от най-светлите и обичани български празници, който съчетава вярата, преклонението пред смелостта и уважението към дълга. На този ден отдаваме почит на българските воини – на всички, които с чест, себеотрицание и достойнство са защитавали Родината през вековете.

Уважаеми военнослужещи, продължавайте да носите с чувство на дълг и огромна отговорност службата в името на Отечеството. То е нашата светиня, която трябва да пазим и отстояваме в името на идните поколения.

Гергьовден е и празник на всички, които носят силата и символиката на свети Георги в своето име. Това е ден, който ни събира около семейството, традициите и усещането за принадлежност към една обща история и ценности.

Празникът носи и послание за надежда и обновление – за вярата, че доброто и справедливостта винаги намират своя път. Той ни напомня, че силата на България е в единството, в духа и в хората ѝ.

Пожелавам на всички здраве, мир и благополучие. Нека в домовете ви има топлина, а в сърцата – смелост, вяра и увереност. Нека Свети Георги закриля България и ни води към по-добри дни.

Честит празник!