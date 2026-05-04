В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:





От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.