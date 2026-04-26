Над 400 състезатели от 44 държави ще мерят сили в Бургас на 5-то световно първенство по тай чи. Това е абсолютен рекорд за този шампионат, признаха със задоволство от Българската ушу федерация. Състезанията започнаха и ще се провеждат до 29 април. Програмата е изключително наситена и интензивна. България се представя с 10 състезатели, като част от тях ще защитават и световните си титли.

Входът в спортна зала „Младост“ ще бъде свободен.

На последното световно първенство, което се проведе в Сингапур, 320 състезатели от 32 държави мериха сили. Градът ни ще е домакин за трети път, което пък е прецедент за държава извън Азия.

През 2016 година Бургас бе домакин на Младежкото световно първенство.

През 2018 година Бургас прие третото издание на световното първенство, а сега ще е домакин и на петото.

Форумът се провежда на всеки две години.

Тай чи е изключително красив и атрактивен спорт, коментираха организаторите.