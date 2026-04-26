Общ политически субект в център-дясно и коалиционно споразумение. Това иска "Да, България" от коалицията ПП-ДБ. Можем да бъдем алтернатива само по този начин. Това каза съпредседателят Ивайло Мирчев по "Нова телевизия".

"Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това. Националният съвет на "Да, България" излезе с решение, че трябва да се вземат мерки. Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява, ще търсим грешките си. Искаме да имаме общ политически субект, който да е в център-дясно и да включва и други формации", обясни Мирчев.

Според него предизборната кампания на ПП-ДБ е била разнолика.

"Имаше отделни щабове, а нямахме единна програма. Необходимо ни е и коалиционно споразумение, да имаме общи брифинги и заседания. Протестиращите ни възложиха определени задачи на изборите, заедно си ги възложихме. Те очакват ние да сме политическият им инструмент. Искат да виждат у нас нещо сигурно и солидно, което може да управлява страната. В момента не изглеждаме така. 8 пъти избори за няколко години не се е случвало у нас или по света, в неизследвана територия сме", отбеляза съпредседателят на "Да, България".

По думите му не е истина твърдението, че не е вдигал телефона на Атанас Атанасов. "Никога не е имало казус с влизането на Манол Пейков в НС, не сме се намесвали, когато има кандидат в два района. Органите на самата партия решават кой откъде да влезе", посочи той.

За победата на "Прогресивна България"

Силен ангажимент и голямо доверие, гласувано от хората, което трябва да бъде оправдано - така Мирчев определи категоричната победа на "Прогресивна България" на изборите. „Ще бъдем адекватни и ще правим всичко възможно за разграждането на модела "Борисов - Пеевски". Дори тази седмица внесохме няколко сигнала по отношение на ВАС за проверка на записи. На тях изглежда думите са казани от и.ф. председател Георги Чолаков. Говори се за суми за решаване на конкретни дела. Има овощни полета с гнили ябълки в съдебната система, всички трябва да бъдат проверени - имоти, доходи, всичко“, коментира Ивайло Мирчев.

Оставката на Сарафов

Той сравни подаването на оставката на Сарафов с комплимент от заведението - опит някой да се разбере с Румен Радев, за да бъде някой оставен на мира. Мнението му е, че махането на охраната на Борисов и Пеевски ще бъде символно - ще покаже желание моделът да бъде разрушен.

Може да поискаме оставката на Десислава Атанасова



Относно информацията, че Десислава Атанасова е била на борда на частен самолет на Пеевски, Мирчев заяви, че ПП-ДБ ще иска временна комисия и изслушване на вътрешния министър Емил Дечев относно доходите на лидера на ДПС. А ако се докаже, че конституционният съдия Атанасова се е возила на самолет на Пеевски, оставката ѝ ще бъде поискана.